РБК: Экс-главу центра ядерной медицины подозревают в создании ОПГ. С этим может быть связан руководитель петербургского филиала

В Москве задержан бывший исполняющий обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины Олег Козин: его подозревают в создании преступной организованной группировки для хищения бюджетных средств.

Информацию об этом РБК 14 января сообщил источник в главном управлении МВД по столице. Вместе с Козиным по делу проходят его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники. В соучастии также подозревают директора петербургского филиала «Центральный проектный институт ядерной медицины» Павла Демидова. По данным журналистов, всем им вменяют мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере — ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следователи предполагают, что схема появилась не позднее 2014 года: как раз в это время, с 2012-го по 2017 год, Козин руководил Федеральным центром по проектированию. Отмечается, что именно эту организацию весной 2019 года СМИ упоминали в контексте хищений на космодроме «Восточный»: в частности, более ста миллионов рублей исчезли при строительстве медицинского центра.



