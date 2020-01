Yamaha не советует прятаться в ящиках из-под музыкальных инструментов. Казалось бы, при чём тут Карлос Гон и его побег

Крупнейший мировой производитель музыкальных инструментов и концертного оборудования Yamaha в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовал предостережение: никогда не залезайте в футляры, предназначенные для инструментов. Такой «трюк» может стать причиной несчастного случая. Имя Карлоса Гона не упоминалось, но все поняли, о чем идет речь, пишет 14 декабря Reuters.

По сведениям некоторых СМИ, которые сам Карлос Гон отрицает, на каком-то этапе своего побега из Японии он прятался в большом ящике из-под музыкального оборудования. Учитывая то, что рост бывшего главы альянса Renault-Nissan 170 см, ящик должен был быть значительных размеров. «Просветить» его, не вскрывая, службы безопасности аэропортов не смогли бы.

Первоначально предполагалось, что в таком ящике Гон покинул свой дом в Токио, но позже выяснилось, что он просто вышел на улицу, сел в поезд до Осаки, где, скорее всего, по подложному паспорту и через ВИП-зону проник на борт частного самолета, зафрахтованного у турецкой авиакомпании. Так он добрался до Стамбула, а там пересел на другой самолет, до Бейрута.

По другой версии, пресловутый ящик использовали в аэропорту Осаки, чтобы доставить бизнесмена в самолет, минуя паспортный контроль. Существует и третья версия: ящик использовали в Стамбуле, чтобы незаметно переправить Гона с одного самолета на другой.

Та или иначе, когда полиция стала досматривать самолеты, то в одном из них обнаружила большой ящик, предположительно от концертной звуковой колонки.

The FT has a picture of the box in which Carlos Ghosn was apparently wheeled onto a private jet and whisked out of Japan. Absolutely fantastic, need more wealthy men in boxes. https://t.co/YS08iWdofH pic.twitter.com/rRvT4wTNLu

— Jim Waterson (@jimwaterson) January 6, 2020