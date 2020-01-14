«Баррикада» подала банкротный иск к «Дальпитерстрою» на 5 млн рублей. Ответчик планирует разрешить конфликт до конца недели

Артбтражный суд Петербурга зарегистрировал 14 января банкротный иск производственного объединения «Баррикада» к ООО «Дальпитерстрой», информация появилась в картотеке суда. Ответчик пояснил «Фонтанке», что планирует погасить задолженность, указанную с иске, в течение нескольких дней.

Банкротный иск подало АО «Производственное объединение «Баррикада», которое владеет железобетонным заводом в Гатчине. В марте 2018 года у юрлица сменился владелец. «Группа ЛСР» продала 100% акции московскому акционерному обществу «Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству».

Представитель «Дальпитерстроя» пояснил «Фонтанке», что в иске речь идет о задолженности всего в 5 млн рублей. Погасить ее компания намерена в течение ближайших двух дней.



