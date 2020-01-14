ГАТИ предложила штрафовать за парковку на газоне от трех тысяч до полумиллиона рублей

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предложила ввести штраф за парковку на газоне. О том, что соответствующий проект изменений к закону Петербурга подготовлен, «Фонтанке» 14 января сообщили в ведомстве.

Фактически в ГАТИ предлагают дополнить текст закона словом «газон». Сейчас закон предусматривает штраф за парковку на зеленых насаждениях, однако это не помогло. В инспекции объяснили: правоприменительная практика показала невозможность доказать то, что газон — это зеленое насаждение.

«Предлагаемое изменение позволит расширить и конкретизировать область применения данного закона на территории Санкт-Петербурга, что поспособствует усилению контроля за размещением транспортных средств на территориях зеленых насаждений», – отметили в инспекции.

Сейчас размещение транспортных средств на территориях зеленых насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 40 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 150 до 500 тысяч рублей. Если инициатива ГАТИ будет принята, то паркующихся на газоне ждут такие же штрафы.



