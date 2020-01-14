Основательницу сайта Sci-Hub посчитали мелкой хулиганкой за плевки в преподавателей СПбГУ. И ждут в Петербурге

Полиция Василеостровского района провела проверку по заявлению Санкт-Петербургского государственного университета после ЧП на этической комиссии 10 декабря. То, что недовольная оценкой за выпускную работу и решением комиссии её не пересматривать Александра Элбакян плюнула в профессора и своего научного руководителя, проверяющие сочли «мелким хулиганством» – статья 20.1 КОАП.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 14 января, административное производство было возбуждено после проверки. Привлечь Элбакян к ответственности не удалось – она покинула пределы России. Если уже бывшая студентка филологического факультета до истечения двухмесячного срока с момента совершения правонарушения не вернётся в РФ, то по закону производство прекратят 10 февраля. Однако позиция районного УМВД такова, что, как только девушка пересечёт границу, производство возобновят и направят дело в суд.

Александра Элбакян — создательница ресурса Sci-Hub, который в открытом доступе размещает научные публикации. Во время заседания этической комиссии университета 10 декабря выпускница плюнула в лицо двум преподавателям, говорилось на сайте СПбГУ. Сама студентка уверяла, что незаслуженно получила «тройку» за работу на профилю «Языки Библии», а также подвергалась психологическому давлению на протяжении всего курса. На этической комиссии она пыталась оспорить незаслуженную оценку, но ее не стали слушать и оскорбили, что и стало, по ее словам, причиной срыва.



