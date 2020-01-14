Русские дети. Дошкольник и младенец, оставшись в машине одни, въехали в магазин, а водителя чуть постарше полиция выловила на дороге

Два сообщения о детях за рулём автомобилей пришли сегодня из Сибири. В одном случае результатом «поездки» стало ДТП, в другом – задержание родителя.

В городе Кемерово молодая мать ушла за покупками, оставив в машине 6-летнего и 11-месячного детей. Ребёнок опустил ручник, автомобиль тронулся и въехал в магазин, рассказывают 14 января очевидцы в группе «Типичный Кемерово» «ВКонтакте». О пострадавших не сообщается ни в паблике, ни в местных СМИ.





В Омской области, по данным местного главка, сотрудники ГИБДД заметили, что за рулём встречной «Лады Весты» сидит маленький мальчик – на дороге общего пользования поздно вечером, около 22:30. Автомобиль остановили. 40-летний отец, сидевший рядом, сказал, что сыну 9 лет и за руль он его посадил, чтобы тот научился водить.

В отношении родителя возбуждено административное делопроизводство за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему прав. Штраф составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, информация направлена в территориальное подразделение по делам несовершеннолетних для принятия профилактических мер.

В конце прошлого года общественный резонанс получила история многодетной матери из Набережных Челнов, посадившей за руль 6-летнего сына и снимавшей это на видео для соцсетей. В отношении женщины следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям, а затем ещё вменили ей оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.



