РЖД за миллиард закупит отечественные компьютеры с «Эльбрусами»: это первая подобная сделка в их истории

Первой из госкомпаний, которая закупит компьютеры на базе отечественных процессоров «Эльбрус», стали «Российские железные дороги». На 15 тысяч ПК планируется потратить больше миллиарда рублей.

По условиям открытого аукциона на поставку вычислительной техники, заявки на который принимаются до 23 января, в комплект поставки максимальной ценой в 72 тысячи рублей должны войти системный блок, монитор с диагональю не менее 23,8 дюймов, клавиатура, мышь и кабели питания. Предустановленная операционная система на ядре Linux должна присутствовать в реестре отечественного ПО при Минкомсвязи. В номенклатуре поставки конкретная модель процессоров «Эльбрус» не обозначена. Однако все характеристики указывают на «Эльбрус 1С+», выпущенный в 2016 году по 40-нанометровому техпроцессу.

Как подтвердили 14 января Cnews в компании МЦСТ, разрабатывающей линейку процессоров «Эльбрус», речь идет о первой в новейшей истории России масштабной закупке техники на отечественных чипах компанией с госучастием. Кроме того, речь идет о крупнейшей поставке оборудования на «Эльбрусах», о которой в принципе на сегодня известно в МЦСТ.

Торги намечены на 5 февраля. Передать заказчику оборудование победителю будет необходимо до 25 мая 2020 года. Ранее госкорпорация «Ростех» отчиталась о создании «суперкомпьютера» на базе «Эльбруса», который невозможно взломать.



