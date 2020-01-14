Рудковская пристыдила Авербуха за низкий гонорар Медведевой. А потом пристыдили саму Рудковскую

Продюсер Яна Рудковская раскритиковала Илью Авербуха за то, сколько он платит серебряной призерке Олимпиады-2018 Евгении Медведевой. Ранее стало известно, что 20-летняя спортсменка получает по 150 тысяч за выход, в то время как олимпийская чемпионка Алина Загитова зарабатывает в шоу Татьяны Навки по 10 тысяч долларов (около 610 тысяч рублей).

«Совсем, конечно, мало платит Илья заездам мирового катания. По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело… Не все мужики выдерживают три шоу, не то, что такие хрупкие девочки! Мы более двух шоу день никогда не делали», — написала Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира».

Другой телеграм-канал, «Героиня Татлера», ответил Рудковской, что она сама никогда не отличалась щедростью при выплате гонораров.

«Яна Рудковская поражается скупости Ильи Авербуха. А уж от нее никто копейки лишней не получит. «Героиня» подтверждает: когда Татьяна Навка ушла от Авербуха и сама стала продюсером своих шоу, вникла в процессы, она оказалась глубоко поражена тем, как сильно Илья на ней экономил», – говорится в сообщении.





На это Рудковская ответила, что о ее щедрости ходят легенды, а фигуристки, выступающие в нее в шоу (например, олимпийские чемпионки Аделина Сотникова и Юлия Липницкая) одевались в платья от кутюр из парижских тканей. «Также мы с Евгением (Плющенко. – Прим. ред.) щедро малышек одариваем подарками и цветами. Они себя чувствуют настоящими принцессами не только на льду, но и в жизни, видимо, от этого и работают с нами не первый год», – подчеркнула Рудковская.

Ранее «Фонтанка» писала про то, сколько зарабатывают организаторы ледовых шоу в России, в том числе Илья Авербух и Яна Рудковская. Отметим, что дела у них идут далеко не всегда гладко.