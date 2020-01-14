СМИ: Хафтар мог воспользоваться мирными переговорами в Москве для подготовки к наступлению на столицу Ливии

Командующий ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар готовит войска для взятия на Триполи. За день до этого он улетел из России, отказавшись заключать мир с правительством национального единства.

«Хафтар согласился на перемирие в Ливии, чтобы передислоцировать свою армию. Это подтверждает тот факт, что после достигнутой договоренности о прекращении огня в Ливии Хафтар продолжил принимать поддержку внешних сил», – сообщает 14 января агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

Сейчас армия мятежного фельдмаршала стягивается к югу от столицы. Кроме того, бронетехника и артиллерия ОАЭ могут быть расположены в штабе Хафтара в городе Тархуна в 80 километрах от Триполи.

Накануне российский МИД анонсировал переговоры с участием сторон ливийского кризиса, результатом которых должен был стать мирный договор. Подписание соглашения сорвалось. После этого Хафтар вылетел в Ливию.



