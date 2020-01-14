СМИ: Хафтар мог воспользоваться мирными переговорами в Москве для подготовки к наступлению на столицу Ливии
Командующий ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар готовит войска для взятия на Триполи. За день до этого он улетел из России, отказавшись заключать мир с правительством национального единства.
«Хафтар согласился на перемирие в Ливии, чтобы передислоцировать свою армию. Это подтверждает тот факт, что после достигнутой договоренности о прекращении огня в Ливии Хафтар продолжил принимать поддержку внешних сил», – сообщает 14 января агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.
Сейчас армия мятежного фельдмаршала стягивается к югу от столицы. Кроме того, бронетехника и артиллерия ОАЭ могут быть расположены в штабе Хафтара в городе Тархуна в 80 километрах от Триполи.
Накануне российский МИД анонсировал переговоры с участием сторон ливийского кризиса, результатом которых должен был стать мирный договор. Подписание соглашения сорвалось. После этого Хафтар вылетел в Ливию.
Справка:
В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Муаммара Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнен. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла.
Страна остается раздробленной на части. После смерти Каддафи функционируют фактически два правительства. Так называемое правительство национального единства представляет Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а Ливийской национальной армией руководит фельдмаршал Халиф Хафтар. О своих политических амбициях заявил и Каддафи-младший, который уже заручился поддержкой в Москве. Российский МИД неоднократно подчеркивал свои хорошие отношения со всеми сторонами.
Осенью 2018 года таблоид The Sun писал, что «Россия готовит новую Сирию в Ливии» и якобы направила туда офицеров ГРУ. The New York Times в начале ноября этого года сообщил о том, что в эту страну прибыли около двухсот бойцов из России (в МИД эту информацию назвали «небылицами»). Кроме того, Bloomberg писал о том, что в Ливии присутствуют наемники ЧВК «Вагнера», а издание «Проект» сообщало о работающих на территории страны политтехнологах, якобы сотрудничающих с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.