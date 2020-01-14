Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +5
$ 61.41р
68.42р
16:59 14.01.2020
Расширенный поиск

Происшествия
Публикуется на правах рекламы
14.01.2020 15:57
Печать

Угнанный Kia Sportage вернулся к владельцу

Угнанный Kia Sportage вернулся к владельцу

предоставлено компанией ARKAN

В очередной раз поисковый маяк ARKAN доказал свою эффективность и вернул угнанный автомобиль владельцу.

Утром 13 декабря на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Kia Sportage и сообщил, что машина пропала с места парковки в Ленинградской области. Автомобиль был оборудован только поисковым маяком ARKAN Шпион, который был активирован оперативным дежурным сразу же после звонка. Угнанный Kia Sportage удалось быстро найти, определив его координаты. Согласно полученным данным, машина находилась в 9 км от места предполагаемой парковки, куда незамедлительно выехала группа оперативного реагирования ARKAN. Координаты также были переданы владельцу автомобиля и сотрудникам полиции, которые подключились к поиску машины. Спустя несколько часов Kia Sportage был обнаружен в указанном месте со своими гос. номерам без каких-либо повреждений и возвращен клиенту.

Дорогие автовладельцы, хотим вам напомнить, что защитить автомобиль от угона способна только комплексная спутниковая система безопасности! Установка поискового маяка – лишь средство дополнительной защиты транспортного средства. Он поможет быстро отследить машину в случае угона, но не предотвратит его.

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      предоставлено компанией ARKAN
      14.01.2020 15:57

      Угнанный Kia Sportage вернулся к владельцу

      В очередной раз поисковый маяк ARKAN доказал свою эффективность и вернул угнанный автомобиль владельцу.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      14.01.2020 15:17

      Карты МКБ стали мультивалютными

      Московский кредитный банк (МКБ) запустил новый функционал для держателей карт. Теперь, имея одну карту, можно использовать сразу 3 валюты (рубли, доллары США и евро), перепривязывая карту между счетами по мере необходимости в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн».
      Setl Group
      14.01.2020 12:59

      Setl Group начал строить детский сад с бассейном в ЖК «Притяжение»

      Холдинг Setl Group приступил к строительству детского сада с бассейном в жилом комплексе бизнес-класса «Притяжение» в Выборгском районе.
      ГК «КВС»
      14.01.2020 12:13

      В Клубном доме Б57 началась заливка фундамента

      В Клубном доме Б57 у парка Победы от Группы компаний «КВС» начались фундаментные работы. Строительство объекта ведется в точном соответствии с графиком.
      ГК «Полис Групп»
      14.01.2020 12:01

      Готовность ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» превысила 50%

      Строительная готовность жилого комплекса «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» в Московском районе Петербурга составляет более 50%.
      ПСК
      13.01.2020 12:23

      Start от ГК ПСК признан самым доступным комплексом апартаментов Петербурга

      Самым доступным комплексом апартаментов Петербурга стал Start от ГК «ПСК». Проект возглавил топ-10 апартаментов*, привлекательных для инвестиционной покупки.
      Setl Group
      13.01.2020 12:00

      Setl Group начал строить десятую очередь проекта «Чистое небо»

      Холдинг Setl Group приступил к возведению 10-й очереди жилого комплекса «Чистое небо» в Приморском районе. Она расположена в глубине квартала, западнее строящихся 8 и 9 очередей, вдоль перспективного продолжения Арцеуловской аллеи.
      Группа «Эталон»
      13.01.2020 11:34

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 622 тыс.кв.м в 2019 году

      Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 622 тыс. кв. м реализуемой площади в 21 проекте.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      13.01.2020 11:22

      Исследование Банка «Санкт-Петербург»: где, как и сколько тратили россияне в новогодние каникулы

      Банк «Санкт-Петербург» представляет аналитику трат в первые дни нового года по своим картам. Аналитики изучили операции с 1 по 8 января 2020 года по выпущенным Банком картам, чтобы понять, где, как и сколько тратили россияне в зимние каникулы.
      предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
      10.01.2020 17:39

      Детский сад в IQ Гатчина посетил губернатор Ленобласти

      Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район проинспектировал недавно открывшийся социальный объект на 120 детей, построенный ГК «Ленстройтрест» в шведском квартале «IQ Гатчина».
      ГК «Полис Групп»
      10.01.2020 17:10

      Акция: Экономия до 900 тыс. руб. при покупке квартир от ГК «Полис Групп»

      В январе при покупке квартир в жилых комплексах от ГК «Полис Групп» - «Полис на Московской», «Полис на Неве», «ПаркЛэнд», «Мой мир», «Полис на Комендантском» (4 оч.) действует акция - дополнительные скидки от 50 000 до 900 000 рублей*.
      СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"
      10.01.2020 16:17

      В Шушарах прибавилось жилья. В том числе социального

      В декабре 2019 года СК "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию три из четырех домов ЖК "Четыре сезона" в Шушарах. Часть квартир в них предназначена под социальное жилье по городскому контракту.