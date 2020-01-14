Угнанный Kia Sportage вернулся к владельцу

предоставлено компанией ARKAN

В очередной раз поисковый маяк ARKAN доказал свою эффективность и вернул угнанный автомобиль владельцу.

Утром 13 декабря на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышел владелец Kia Sportage и сообщил, что машина пропала с места парковки в Ленинградской области. Автомобиль был оборудован только поисковым маяком ARKAN Шпион, который был активирован оперативным дежурным сразу же после звонка. Угнанный Kia Sportage удалось быстро найти, определив его координаты. Согласно полученным данным, машина находилась в 9 км от места предполагаемой парковки, куда незамедлительно выехала группа оперативного реагирования ARKAN. Координаты также были переданы владельцу автомобиля и сотрудникам полиции, которые подключились к поиску машины. Спустя несколько часов Kia Sportage был обнаружен в указанном месте со своими гос. номерам без каких-либо повреждений и возвращен клиенту.

Дорогие автовладельцы, хотим вам напомнить, что защитить автомобиль от угона способна только комплексная спутниковая система безопасности! Установка поискового маяка – лишь средство дополнительной защиты транспортного средства. Он поможет быстро отследить машину в случае угона, но не предотвратит его.