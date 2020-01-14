Поплатилась. Суд взыскал с экс-помощницы Милонова судебные расходы по иску об «Умном голосовании»

Смольнинский районный суд Петербурга взыскал с бывшей помощницы депутата Виталия Милонова Анастасии Колб, которая оспаривала результаты муниципальных выборов из-за «Умного голосования», судебные издержки. Ей придется заплатить 20 тысяч 750 рублей в пользу депутатов Радислава Полуйкова и Вячеслава Захарова, выступавших в процессе в качестве заинтересованных лиц. Об этом «Фонтанке» 14 января сообщил представитель народных избранников в суде Николай Лаврентьев.

Суд определил выплатить 17 тысяч рублей издержек в пользу Радислава Полуйкова и 3750 рублей — в пользу Вячеслава Захарова. У Колб на оспаривание в Горсуде есть 15 дней.

Анастасия Колб является кандидатом в муниципальные депутаты по МО «Смольнинское», но проиграла. После чего подала иск об отмене результатов народного волеизъявления по своему округу в «Смольнинском» к муниципальному избиркому. По версии истца, на избирателей давил сервис Алексея Навального «Умное голосование». Суд Колб также проиграла, но платить судебные издержки отказалась и даже попыталась получить справку, что является малоимущей. Напомним, что отцом девушке приходится и.о. главы местной администрации «Смольнинское» Александр Колб.

В декабре 2019 года в рамках этого же процесса суд взыскал с Колб 25 тысяч рублей в пользу депутата МО Дианы Серой, которая также выступала заинтересованным лицом по делу.



