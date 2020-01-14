Пассажирка крымского поезда выбросила из купе дочь. Судя по стилю ню, ей мешали не только пить

Наряд полиции и скорую вызвали в новый поезд из Крыма в Москву. Ушедшая в загул пассажирка выбросила из купе на лестницу младенца, которому нет и года.

Как сообщает 14 января транспортная полиция Южного федерального округа, 36-летняя жительница Воронежа коротала путь из Симферополя на материк за бутылкой. Компанию ей составлял в купе сожитель. Дочери 7 лет и 9 месяцев возлияниям мешали, в итоге полуголая россиянка решила выставить детей из помещения: младшую она взяла на руки, вынесла в коридор и бросила на лестницу между этажами вагона. Упавшую малышку подхватила старшая сестра. Все это запечатлела камера видеонаблюдения, запись уже попала в Сеть.

Уже на следующей станции семейство сняли с поезда. Родителей доставили в дежурную часть на станции Крымская, младшую девочку – в центральную районную больницу. Старшего ребенка передали в социально-реабилитационный центр.





Грубую мамашу «осчастливили» протоколом за неисполнение своих обязанностей. Детей ей уже вернули.