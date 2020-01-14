На Приморском шоссе перед разворотом собрался «паровозик» из пяти машин

Массовая авария произошла днем 14 января в Курортном районе Петербурга. Водители легковых автомобилей «сообразили на пятерых».

Пять автомобилей столкнулись «паровозиком» на Приморском шоссе в направлении от Лисьего Носа в Петербург, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Авария произошла в крайней левой полосе прямо перед разворотом. На видео с места ДТП видно, что одна из легковушек в середине буквально поднырнула под заднюю часть оказавшейся перед ней машины.

О пострадавших не сообщается. Движение авария сильно не затруднила: по словам очевидца, поток транспорта там пока небольшой.



