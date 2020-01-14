Авторынок съехал в минус. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 2,3% в 2019 году

Продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3% по сравнению с показателем за 2018 год, до 1,76 млн штук. Такие данные опубликовала 14 января Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Ранее ассоциация рассчитывала, что спрос на машины вырастет на 3,6% по итогам года, но еще в сентябре скорректировала прогноз в сторону снижения продаж, отмечают в АЕБ.

Лидером на рынке по итогам года остался «АвтоВАЗ», который увеличил продажи на 1%, до 362,36 тыс. автомобилей. На втором месте корейская KIA с результатом 225,9 тыс. авто (-1%), на третьем Renault – 145 тыс. авто (+6%).

Только в декабре спрос вырос. Дилеры продали 179 тысяч машин, что на 2,3% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.



