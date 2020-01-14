76-летний «рэмбо» с Подвойского. Врач из неотложки утверждает, что пациент сам ударил его лбом

Администрация Невского района Петербурга проводит проверку информации об избиении пациента врачом неотложки. Иван Бондарев, на которого написал заявление в полицию 76-летний Жора Мирзоян, отрицает применение силы со своей стороны.

Как рассказали «Фонтанке» в райадминистрации 14 января, врач, приехавший по вызову на Подвойского, объяснил, что в машине пенсионер начал буянить. Он хотел попасть в госпиталь ветеранов войны, но его повезли в Александровскую больницу.

«По предварительным данным, которые мы проверяем, медики пытались объяснить Мирзояну, что не они формируют маршрутизацию, но пациент повёл себя неадекватно и ударил Бондарева головой в лицо. При этом сам повредил нос. Что касается медика, то он также получил травмы и находится на стационарном лечении», – рассказала начальник сектора информации администрации Невского района Анастасия Шубенко.

Она также отметила, что у Ивана Бондарева отличная репутация, доктор неоднократно спасал жизни людям.





Отметим, пока чиновники выясняют, кто был зачинщиком конфликта, в полиции тоже начали проверку. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее пенсионер из Невского района Петербурга пожаловался «Фонтанке» на агрессивного врача неотложки, который 9 января его якобы чуть не задушил, а потом разбил лицо. 76-летний Жора Мирзоян написал заявление в органы при помощи дочери.