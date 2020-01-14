Ветер придёт в Петербург, ночью возможен даже снег – на фоне аномального тепла

Сильный ветер ожидается в Санкт-Петербурге в среду, 15 января. Возможен дождь, ночью даже со снегом – и всё это при температуре до плюс 7 градусов.

Порывы ветра завтра могут достигать местами 15–17 м/с, предупреждает пресс-служба городского ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». При этом температура воздуха, по данным учреждения, достигнет плюс 6 градусов. «Яндекс.Погода» даёт даже цифру плюс 7.

Гидрометцентр России также предсказывал сильный ветер 17 января, а также дождь, ночью – с мокрым снегом.





Пока в Петербурге тихо. Температурный фон по-прежнему превышает климатическую норму на 7-8 градусов. Город остаётся на северной периферии антициклона, который удерживает неплотные облачные поля – в своём развитии они не смогут достичь фазы выпадения осадков, объясняет специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Из-за слишком тёплой погоды в Петербурге распускаются листья и цветы, растут грибы, вылезли из нор бобры. Читатель «Фонтанки» Михаил показывает нарцисс, сфотографированный сегодня на Гданьской улице.