Белоруссия ищет новых поставщиков нефти. Делать закупки в России стало «экономически нецелесообразно»

Первый вице-премьер Белоруссии рассказал, что республика отправила коммерческие предложения в Азербайджан, Казахстан, Польшу и даже Украину и страны Балтики.

«Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно», – цитирует 14 января заявление Дмитрия Крутого агентство «Белта».

По его словам, российские партнеры «не хотят двигаться», поэтому Минск уже ищет альтернативных поставщиков энергоносителей. «Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме», – уточнил Крутой.

Первый вице-премьер отметил, что альтернативу России ищут как в нефтяных странах, так и в закупающих нефть в других государствах. «Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан», – добивал Крутой.

Напомним, ранее Белоруссия получала нефть только из РФ, часть её перерабатывала, часть шла транзитом в страны Европы. Но после изменения налогового обложения "нефтянки" в РФ, а позже инцидента с загрязнением нефтепровода "Дружба" Лукашенко заявил о том, что его республика будет искать возможности импортировать нефть из других стран. Белорусский лидер уже общался с казахскими властями на тему покупки нефти.



