«Чеченского волка» за стрельбу из окна «Приоры» на Московском отпустили с условной судимостью

Московский районный суд 14 января вынес приговор по делу Мансура Абдылхаисиева, которому пришлось публично извиняться за ночную стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Хулигана отпустили на свободу.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Абдылхаисиев приговорен к году условно с трехлетним испытательным сроком. На время следствия он жил в изоляторе, стрелка освободили в зале суда.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Минимум три выстрела из охолощенного автомата Калашникова он произвел около часа ночи 23 ноября 2019 года, когда на своей «Ладе Приора» проезжал мимо УМВД по Московскому району. Его задержали в тот же день. Сперва 21-летний «Чеченский волк» (а именно эта надпись на чеченском языке – #нохчиборз – красовалась на боку его машины) уверял, что стрелял не он. Его вину доказала видеозапись из телефона девушки осужденного – на ней четко видно, что стрелял Абдылхаисиев.





Позже мужчина на камеру извинился перед петербуржцами, которым «принёс психическую травму или иную какую-то». Стрелок признал вину и был арестован на 30 дней.