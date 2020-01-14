Юные националисты за выходку с газом и ножами на «Обводном канале» получили штрафы. Потерпевшего выдали шнурки и «Сила Воли»

Четверо молодых людей, троим из которых нет 18 лет, признаны виновными в хулиганстве после нападения на антифашиста на платформе станции петербургского метро «Обводный канал». Пострадавшего обливали газом и показывали ему ножи.

О приговоре 14 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Все четверо получили штрафы по 40 тысяч рублей, но одному сумму уменьшили до десяти тысяч – четыре месяца он провел под стражей.

До суда их довела беседа в столовой на Невском проспекте – 4 января около шести часов вечера за ужином они обсуждали свои националистические взгляды и решили «проучить» антифашиста. Жертву нашли на платформе станции «Обводный канал», выдали его ботинки с белыми шнурками и сумка с надписью «Сила Воли».

Сперва слезоточивый газ в лицо молодому человеку распылил Н., после чего двое других замахивались на него ножами. С газом подоспел и четвертый осужденный, стрелял из аэрозольного пистолета «Добрыня» и распылил еще один баллончик снова Н. Среди прочего националисты использовали средство самообороны и защиты от собак «Боец струйный пенный».

Все четверо успели убежать с платформы, после чего станцию пришлось закрывать на проветривание. Нашли националистов спустя полтора месяца.



