Карты МКБ стали мультивалютными

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Московский кредитный банк (МКБ) запустил новый функционал для держателей карт. Теперь, имея одну карту, можно использовать сразу 3 валюты (рубли, доллары США и евро), перепривязывая карту между счетами по мере необходимости в мобильном и интернет-банке «МКБ Онлайн».

При осуществлении покупок товаров и услуг и выдаче наличных по карте используется тот карточный счет, к которому привязана карта на момент совершения операции. Если валюта карточного счета, привязанного к карте отличается от валюты расчёта, то расчет проводится в установленном порядке по курсу банка на дату расчета. При этом действие программы лояльности «МКБ Бонус» и начисление процентов на остаток остаются без изменений. За все покупки по счетам будут начислены баллы, в пересчете в рубли по курсу ЦБ на дату фактического списания средств с картсчета.

«Мультивалютная карта – удобное решение для тех, кто часто путешествует и не хочет заводить много карт для операций за границей. Если раньше клиентам нужно было выпускать дополнительные карты, то теперь оплачивать покупки, не теряя деньги при конвертации, можно с помощью одной универсальной карты», – прокомментировал Алексей Охорзин, руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ.

Услуга «Мультивалютность» предоставляется бесплатно и действует для любых дебетовых карт платежных систем Visa и Mastercard. Исключение составляют карты, обслуживающие действующий кредитный договор или вклад.

Узнать подробности можно на сайте банка.

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