«Достаем попкорн». Войну коммунальщиков с памятником «Никому» на Фонтанке ждет новый сценарий

Петербургская художница lislub, автор уже третьего по счету памятника «Никому» на набережной Фонтанки, с которыми борются коммунальщики, анонсировала новый сценарий. Его реализация начнется, как только сотрудники ЖКХ сотрут надпись «Никто III» на постаменте напротив дома 132. «Никого IV» там уже не будет. Об этом художница 14 января рассказала «Фонтанке».



На постаменте от памятника императору Александру II меньше чем за месяц появляется уже третья надпись. Фотография первой – «Никому I» появилась в инстаграм-аккаунте художницы 20 декабря. 4 января, после того как золотистые буквы закрасили коммунальщики, появился «Никто II». На прошлой неделе после очередного рейда сотрудников ЖКХ постамент стал памятником «Никому III». Первую надпись закрасили на следующий день, вторая продержалась в два раза больше, третья — долгожитель, поделилась художница. Последний пост в инстаграм lislub подписала: «Достаем попкорн».









«Никто, потому что я хочу передать ощущение отсутствия чего-то или кого-то. И в этом месте все идеально отвечает идее», – рассказала художница. Она подчеркнула, что хочет, чтобы каждый сам ответил на вопрос, кто этот «Никто».

Lislub намерена продолжить, как только закрасят «Никого III», но сценарий пока раскрывать отказалась. «Чтобы меня не отловили, в последний раз видела, что там машина дежурила», – пояснила она.





Постамент, на котором по очереди появлялись Никто Первый, Второй и Третий, — это основание памятника Александру II работы скульптора Николая Лаврецкого и архитектора Петра Самсонова. Его установили в 1892 году, но в 1931-м уничтожили, остался только постамент. Десять лет назад предшественник художницы уже оставлял надпись, тогда пустующее основание назвали «Человек-невидимка».