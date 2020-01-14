За год в ДТП на ОЖД погибли пять человек. Ради безопасности там закрывают переезды

Число ДТП на переездах Октябрьской железной дороги за год сократилось на 8%. В 2019 году произошло 23 аварии, а годом ранее было зафиксировано 25 случаев, отметили в пресс-службе ОЖД.

За 2019 год на железнодорожных переездах Октябрьской магистрали в ДТП были травмированы 16 человек. Пятеро из них погибли, в том числе два члена локомотивной бригады. 1 июля в Псковской области на переезд перед приближающимся поездом выехал грузовик. В столкновении погиб машинист поезда, а его помощник позже скончался в больнице.

Еще один грузовик 3 мая попытался проскочить перед «Ласточкой» в Карелии. В результате пострадали водитель и два пассажира автомобиля. А 10 июля во Всеволожском районе Ленобласти водитель легковушки выехал на переезд на запрещающий сигнал и попал под поезд. Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев 2019 года больше всего ДТП на переездах ОЖД произошло в Ленинградской области.

Основная причина аварий, отмечают в компании, – это попытки водителей пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Сотрудники РЖД и ГИБДД за год провели около 2 тысяч профилактических рейдов на переездах. За 2019 год на ремонт, содержание и переоснащение систем безопасности переездов было потрачено порядка 180 миллионов рублей. Как отмечают в ОЖД, одной из самых действенных мер является закрытие переездов на малодеятельных участках и вблизи автомобильных путепроводов. За последние 8 лет только на Октябрьской железной дороге закрыли 172 таких.



