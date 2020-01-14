«Может быть нарушением права на жизнь». Германия не уверена в целесообразности убийства Сулеймани

Бундестаг (парламент ФРГ) подготовил собственный отчет, который касается устранения американскими военными командира элитного подразделения «Аль-Кудс».

«Из заявления администрации США неясно, почему убийство [Касема] Сулеймани в Ираке было необходимо для того, чтобы отразить опасность для американцев. Атака явно не соответствует критериям «окончательного спасательного выстрела» и, следовательно, может быть нарушением права на жизнь, закрепленного в гражданском пакте ООН», – приводит 14 января заключение экспертов германского парламента издание Zeit.

При этом в бундестаге также не считают полностью законной и реакцию Тегерана, который в ответ нанес удары по позициям американцев в соседней стране. «Не было неизбежной угрозы со стороны США, которой можно противостоять только ракетным обстрелом. Нет доказательств того, что США планировали уничтожить других членов иранского руководства», – говорится в докладе.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. В ночь на 8 января Тегеран объявил об операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты были выпущены по двум американским базам в Ираке. Исламская республика признала американскую армию и Пентагон «террористическими организациями», а Дональду Трампу пригрозили международным трибуналом.



