ГИБДД: После ДТП с такси на Народного Ополчения в больницу увезли фельдшера

Один человек пострадал в результате аварии с участием такси и кареты скорой помощи на проспекте Народного Ополчения, в районе дома 10, 14 января около 11:30.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, травмы средней степени тяжести получила 49-летняя фельдшер, находившаяся в скорой. В пресс-службе скорой помощи ранее сообщали, что медики не пострадали.

Фото: Телеграм-канал «Мегаполис»

В телеграм-канале «Мегаполис», передающем информацию от очевидцев, отмечалось, что скорая ехала с мигалками. На фотографиях с места ДТП видно, что обе машины получили значительные повреждения.







