Европейский суд защитил нацболов, 13 лет назад захвативших Мариинский дворец

Активистам Михаилу Башину и Сергею Чекунову, ворвавшимся в зал заседания Законодательного собрания Санкт-Петербурга, выплатят компенсацию за необоснованное уголовное преследование. Такое решение 14 января принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В Мариинский дворец 22 ноября 2006 года прорвались члены запрещенной в России Национально-патриотической партии Эдуарда Лимонова. Миновав все посты охраны, пять молодых людей вошли в зал, в котором проходило заседание городского парламента, успели разбросать листовки и развернуть партийный флаг.

Согласно заявлению одного из милиционеров, нацбол Михаил Башин оттолкнул его от двери и ударил в грудь. По факту неповиновения законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов активист был приговорен к десяти суткам административного ареста. Такое же наказание получил и «лимоновец» Сергей Чекунов, уличенный в нарушении пропускного режима охраняемого объекта.

Почти одновременно против активистов возбудили уголовное дело по обвинению в применении насилия и оскорблении представителя власти. Октябрьский районный суд санкционировал содержание нацболов под стражей – они были задержаны сразу после отбывания административного ареста. В следственном изоляторе активисты провели в сумме почти четыре месяца. Вскоре потерпевший милиционер согласился на примирение с обвиняемыми и просил суд прекратить уголовное преследование. Такое решение было принято в ноябре 2007 года.





В поданной в Страсбург жалобе Михаил Башин и Сергей Чекунов указывали на нарушение принципа ne bis in idem – закрепленной в Конституции России гарантии «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление». По мнению заявителей, возбуждение уголовного дела после вынесения решения об административном правонарушении было априори незаконным. Кроме того, в нарушение установленных процессуальных правил апелляционные жалобы на постановления о заключении под стражу рассматривались сорок дней.

Представители российских властей признали процессуальное нарушение, но отрицали незаконность уголовного преследования. По утверждению чиновников Министерства юстиции РФ, заявители не предупредили о нарушении принципа ne bis in idem в своих делах. Кроме того, к административной ответственности правонарушители привлекались за неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции, тогда как уголовное дело было возбуждено в связи с применением насилия в отношении представителя власти.

В то же время чиновники не отрицали, что постановление об административном правонарушении находилось в материалах уголовного дела и судьи были осведомлены о нем. Знала об этом и прокуратура. «Суд приходит к выводу, что имело место дублирование разбирательства», – констатировал ЕСПЧ. Признав права нацболов нарушенными, Европейский суд предписал России выплатить в качестве компенсации причиненного морального вреда Михаилу Башину 9,75 тысячи евро, Сергею Чекунову – 5 тысяч.