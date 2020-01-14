Дело водителя «Яндекс.Такси» без прав дошло до суда. Он ответит за две смерти и обезображенное лицо студентки на Обводном

Уголовное дело о нарушении ПДД в отношении Икромджона Абдикулова зарегистрировано в Ленинском районном суде Петербурга. Он сел за руль без прав, разогнался и врезался в тягач. Погибли двое.

О регистрации дела сообщает объединенная пресс-служба судов города 14 января. Абдикулова обвиняют в том, что ночью 23 июля 2019 года на Обводном канале он вдвое превысил разрешенную на перекрестке со Старо-Петергофским проспектом скорость и врезался в тягач с контейнером, который поворачивал на мост. Разгон до более чем 100 км/ч и последующее столкновение не пережили двое пассажиров, один умер на месте, второй позже в больнице. Третий пассажир, 19-летняя девушка, получила травмы лица, в материалах дела они описаны как «неизгладимое обезображение».

Как сообщалось ранее, прав у 23-летнего гражданина Узбекистана Абдикулова не было, в «Яндекс.Такси» отмечали, что машиной он управлял незаконно. Автомобиль был оформлен в лизинг на ООО «ОПТТОРГ», агрегатор такси на время проверки отключил от заказов весь таксопарк.

Абдикулов был заключен под стражу и решил хранить молчание, вину он не признавал.



