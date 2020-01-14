Сыну фотографа газеты «Коммерсантъ», обвиненному в подготовке к новогодним терактам в Петербурге, собирают деньги на адвоката в Интернете

В социальных сетях развернулась небольшая кампания по сбору средств для Никиты Семенова, обвиненного в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Деньги собирают коллеги, друзья и знакомые его отца Сергея Семенова – известного петербургского фотографа, 20 лет проработавшего в фотослужбе газеты «Коммерсантъ».

Среди тех, кто разместил посты с призывом перевести деньги на адвоката, есть известные люди: историк, писатель и журналист Лев Лурье, а также Владислав Бачуров, возглавлявший такие издания как «Спорт день за днем», «Мой район», журнал Top Manager и газету Pulse.

«Для нас он только сын Сержа. Не больше и не меньше. Мы и на похороны его отца деньги собирали», – рассказал «Фонтанке» один из разместивших пост. Семенов-старший в мае 2017 года умер от сердечного приступа в возрасте 48 лет.

В конце 2019 года Дзержинским судом в Петербурге кроме Семенова был также арестован 23-летний Георгий Чернышев. До этого спецслужбы США передали российским коллегам данные о молодых петербуржцах. По версии Федеральной службы безопасности, арестованные якобы планировали устроить теракты в местах массового скопления людей. Из конкретных действий Чернышеву и Семенову вменяется фотографирование ТРК «Галерея» и Казанского собора с последующей передачей материалов кураторам из террористической группировки.



