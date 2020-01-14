Половина россиян довольна длинными зимними каникулами

Каждый второй россиянин считает правильной идею новогодних каникул, установленных 15 лет назад. Обратное мнение — у каждого третьего.

Мнение сограждан после очередных длинных праздников спросил ВЦИОМ. Результаты опубликованы 14 января. Согласно им, 51% респондентов расценивает решение ввести в стране новогодние каникулы как удачное. Противоположной точки зрения придерживается 33%. В 2005 году, после первых каникул, противников у идеи было больше.

Много отдыхать нравится молодежи и людям активного трудового периода (с 18 до 44 лет), а также тем, кто считает свое материальное положение неплохим. Не нравятся каникулы категории граждан от 60 лет.

4% россиян не против каникул, но хотели бы подсократить период праздности.





Длительные новогодние и рождественские каникулы были установлены 15 лет назад. До этого официальными праздничными днями являлись только три дня: 1, 2 и 7 января.