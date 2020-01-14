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Происшествия
14.01.2020 14:24
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Дорога поглотила автобус и пешеходов, под землёй случился взрыв. Видео ЧП в Китае с двух ракурсов

Дорога поглотила автобус и пешеходов, под землёй случился взрыв. Видео ЧП в Китае с двух ракурсов

Как минимум 6 человек погибли, 16 пострадали и четверо числятся пропавшими без вести после инцидента с автобусом в городе Синин в китайской провинции Цинхай. ЧП случилось вчера вечером, и работы по его ликвидации далеки от завершения. Восстановить события позволяют видео. Местные СМИ рассказывают о героях, спасавших пострадавших.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, 13 января около 17:30 по местному времени городской автобус подъехал к остановке рядом с больницей Красного Креста. Внезапно асфальт под ним провалился, и автобус нырнул в разрастающуюся яму, туда же упал дорожный знак и люди. Через секунды произошёл небольшой взрыв и начался пожар, уже под землёй. Площадь обвала составила около 80 квадратных метров, сообщает Синьхуа.


На место происшествия были направлены более тысячи спасателей и 30 единиц техники. Только к утру 14 января автобус удалось извлечь из воронки и найти тела шести человек из тех 10, которые числились пропавшими без вести. 16 раненых остаются в больницах в стабильном состоянии, отмечает CCTV.

Телеканал отдельно рассказывает о том, как бывший полицейский Сунь Ваньхун спасал людей. После первого обвала он находился на земле и услышал, как кто-то в яме просит помощи. Он бросился к краю ямы, и тут случился второй обвал. Сунь Ваньхун и несколько других прохожих упали в яму. Оттуда полицейский вытолкнул наружу трёх человек, но сам получил множество переломов. Его спасли, сейчас он проходит лечение.

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