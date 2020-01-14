Перед чемпионатом Европы Роскомнадзор проверит качество услуг операторов «большой четверки» в Петербурге

Летом 2020 года специалисты Роскомнадзора проверят качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений, скорость приема и передачи данных через сеть операторов связи «Мегафон», «Билайн», МТС и «Теле2». Исследования пройдут в 56 городах, в том числе в Петербурге — перед чемпионатом Европы по футболу.

Как сообщает федеральное ведомство 14 января, измерять будут основные транспортные проспекты и центральные улицы города, подъезды к ж/д вокзалам, торговым центрам и другие территории с высокой плотностью концентрации абонентов. Мероприятие запланировано в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу, матчи которого принимает Петербург этим летом.

Подобные замеры уже периодически проводятся в рамках проекта «Качествосвязи.рф». На сайте можно увидеть территорию покрытия и качество услуг разных операторов. Например, самая низкая доля неуспешных попыток голосового соединения у «Теле2», а по средней скорости передачи данных лидирует МТС.

Напомним, что ранее стало известно о повышении тарифов на услуги «большой четверки». Изменится ли при этом уровень их услуг, покажет летний мониторинг Роскомнадзора.



