Получивший возможность ввести войска в Ливию Эрдоган пообещал «преподать урок» Хафтару после неподписанного мира

Президент Турции заявил о готовности преподать «должный урок» мятежному главе ливийской армии Халифу Хафтару после того, как он отказался подписать мирный договор с правительством национального единства.

«Если нападения путчиста Хафтара на народ и законное правительство Ливии продолжится, то мы не будем воздерживаться от того, чтобы преподавать ему должный урок», – цитирует 14 января заявление Реджепа Тайипа Эрдогана Reuters.

По его словам, фельдмаршал просто «сбежал» из Москвы, где российский МИД анонсировал переговоры между сторонами ливийского конфликта. Эрдоган в очередной раз пообещал «защитить Ливию».

В начале января президент Турции подписал закон о вводе войск в самую западную страну Магриба. 28 ноября Триполи и Анкара заключили специальный меморандум о сотрудничестве, который дает Анкаре право отправить свой контингент на север Африки.



