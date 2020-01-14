Получивший возможность ввести войска в Ливию Эрдоган пообещал «преподать урок» Хафтару после неподписанного мира
Президент Турции заявил о готовности преподать «должный урок» мятежному главе ливийской армии Халифу Хафтару после того, как он отказался подписать мирный договор с правительством национального единства.
«Если нападения путчиста Хафтара на народ и законное правительство Ливии продолжится, то мы не будем воздерживаться от того, чтобы преподавать ему должный урок», – цитирует 14 января заявление Реджепа Тайипа Эрдогана Reuters.
По его словам, фельдмаршал просто «сбежал» из Москвы, где российский МИД анонсировал переговоры между сторонами ливийского конфликта. Эрдоган в очередной раз пообещал «защитить Ливию».
В начале января президент Турции подписал закон о вводе войск в самую западную страну Магриба. 28 ноября Триполи и Анкара заключили специальный меморандум о сотрудничестве, который дает Анкаре право отправить свой контингент на север Африки.
Справка:
В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Муаммара Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнен. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла.
Страна остается раздробленной на части. После смерти Каддафи функционируют фактически два правительства. Так называемое правительство национального единства представляет Файез аль-Саррадж, которого поддерживает ООН, а Ливийской национальной армией руководит фельдмаршал Халиф Хафтар. О своих политических амбициях заявил и Каддафи-младший, который уже заручился поддержкой в Москве. Российский МИД неоднократно подчеркивал свои хорошие отношения со всеми сторонами.
Осенью 2018 года таблоид The Sun писал, что «Россия готовит новую Сирию в Ливии» и якобы направила туда офицеров ГРУ. The New York Times в начале ноября этого года сообщил о том, что в эту страну прибыли около двухсот бойцов из России (в МИД эту информацию назвали «небылицами»). Кроме того, Bloomberg писал о том, что в Ливии присутствуют наемники ЧВК Вагнера.