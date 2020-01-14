ФСК «Лидер Северо-Запад» возглавил Михаил Возиянов, бывший глава «ЮИТ Санкт-Петербург»

Строительную компанию ФСК «Лидер Северо-Запад» возглавил Михаил Возиянов, который ранее занимал аналогичную должность в «ЮИТ Санкт-Петербург». Об этом 14 января сообщила пресс-служба ГК ФСК.

«Для решения вопросов по укреплению позиций ГК ФСК на рынке Санкт-Петербурга в рамках утвержденной стратегии развития компании требуется опытная и сильная команда. Михаил Возиянов, который имеет 20-летний опыт работы в жилищном строительстве и девелопменте, в полной мере соответствует возложенным на него задачам», – говорится в сообщении компании. Предыдущий генеральный директор Кирилл Крутиков продолжит работу в компании в составе совета директоров.

Михаил Возиянов возглавлял «ЮИТ Санкт-Петербург» с 2009 по 2020 год. Также топ-менеджер занимал пост старшего вице-президента ЮИТ в России. Как пояснил президент ГК ФСК Владимир Воронин, новый гендиректор соответствует поставленным задачам, а именно укреплению позиций ФСК на петербургском рынке.

В зону ответственности Возиянова войдет общее оперативное управление работой трех компаний (девелоперской, генподрядной и эксплуатационной), а также развитие деятельности ГК ФСК на территории субъектов Северо-Запада России.



