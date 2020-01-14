Американский суд обязал Дурова показать, на что были потрачены деньги инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США по решению суда получит от Telegram Group Inc и TON Issuer Inc Павла Дурова бумаги, в которых должно быть отображено движение средств инвесторов.

Об этом 14 января сообщают «Ведомости». Итоговый пакет документов должен быть передан в комиссию уже завтра, 15 числа. Из них станет ясно, на что были потрачены 1,7 млрд долларов США, которые вложили в проект криптовалюты инвесторы. Суд позволил Telegram скрыть часть информации в документах в соответствии с иностранными законами о конфиденциальности, но компания должна объяснить причину для каждого отдельного кейса.

Суд Южного округа Нью-Йорка не разрешил перенести крайний срок подачи этих документов. Ранее адвокаты Дурова заявляли, что ранее уже передавали документы с данными о транзакциях, а сбор дополнительных данных был бы обременительным.

Запуск блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) из-за судебного разбирательства с SEC ранее был перенесен на апрель — инвесторы, вложившие 1,7 млрд долларов в новую криптовалюту Gram, согласились подождать.





Поводом для иска стало нарушение закона США о ценных бумагах от 1933 года. Якобы продажа криптовалюты под названием Gram не была зарегистрирована должным образом. В отношении Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc был введен временный судебный запрет.

Павел Дуров в начале января рассказал, что разбогатеть с помощью его криптовалюты не получится.