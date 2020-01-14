СМИ не удалось разжечь армяно-азербайджанский конфликт на большой сцене. Муж Нетребко не отказывался выступать с армянской артисткой

Журналисты сообщили, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов не хочет во время Дрезденского оперного бала выходить на одну сцену с Рузан Манташьян из Армении «по политическим мотивам». Организаторы и сам певец опровергли «инсинуации и клевету».

«Оперный театр никогда не заключал контракта с Рузан Манташьян на выступление в SemperOperaball 7 февраля 2020 года. Также и Юсиф Эйвазов никогда не строил сотрудничество со своими коллегами, основываясь на их происхождении», – говорится 14 января в заявлении художественного руководителя бала Ханса-Йоахима Фрея, опубликованном в Instagram азербайджанского певца.

Фрей подчеркнул, что сообщения СМИ — это «инсинуации и клевета». Сам артист добавил, что «политические взгляды никогда не затрагивали профессию и коллег по сцене», хотя у него есть свое видение отношений двух стран. Он также отметил, что уже выступал на одной сцене с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре.

Информация о том, что муж Нетребко не хочет петь с армянской исполнительницей, впервые появилась на специализированном сайте Forumopera, откуда перекочевала в другие СМИ.



