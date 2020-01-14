СКА сыграет в феврале в новой форме

В распоряжении "Фонтанки" оказалось изображение специальной формы хоккейного клуба СКА в стиле "милитари". В нем команда сыграет 20 февраля в рамках регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо".

Форма будет приурочена к Дню защитника Отечества, 23 февраля.

Напомним, что в прошлом СКА неоднократно играл в специальной форме. Например, в сезоне 2013/14 армейцы вышли в свитерах с надписью "Ленинград" к 70-й годовщине освобождения города от фашистской блокады. Впоследствии это стало традицией. В последний раз команда играла в черно-красной форме на футбольном стадионе "Газпром Арена" в рамках хоккейной классики.



