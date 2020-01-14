Парламентским выборам подобрали избиркомы. Петербургская комиссия приняла проект реформы стоимостью полмиллиарда

Санкт-Петербургская избирательная комиссия (СПбИК) приняла за основу проект перечня новых территориальных избиркомов, которые будут отвечать за проведение выборов в разных районах города. Это решение члены комиссии поддержали большинством голосов на заседании 14 января. Чтобы принять проект в целом, необходимо, чтобы его одобрила Центральная избирательная комиссия.

Александр Коряков/Коммерсантъ

Проект увеличивает число территориальных избиркомов (ТИК) более чем в два раза: с 30 до 64. И определяет территорию, за которую каждая комиссия будет отвечать. Это первый этап избирательной реформы, которую петербургские власти начали проводить после скандальных сентябрьских выборов.

Декларируемая цель – сделать так, чтобы выборы муниципальных депутатов проводили не муниципальные избиркомы (которые де-юре независимы), а территориальные, подчиняющиеся городской и Центральной избирательным комиссиям. Впрочем, добиться этого пока не удалось: нужны или поправки в федеральный закон, или добровольное согласие самих муниципалитетов. В прошлом году председатель горизбиркома Виктор Миненко направил всем муниципалитетам Петербурга письма с просьбой передать их полномочия по организации выборов городу. Откликнулись только два местных совета из более чем сотни.

Поэтому нынешнее решение об увеличении количества территориальных избиркомов не означает, что они будут заниматься муниципальными выборами. Оно лишь перераспределяет между ними территории, за которые комиссии будут отвечать при проведении выборов городских и федеральных – например, парламентских в 2021 году. На эту реформу, как ранее писала «Фонтанка», губернатор выделил из бюджета около 490 млн рублей.

Согласно проекту перечня, каждая ТИК будет отвечать за один-два, реже – три муниципалитета.





Исключение – Курортный район, к которому реформу решили не применять (работающая на этой территории ТИК №13 продолжит отвечать за все 11 расположенных там городов и поселков), и Кронштадтский район, где существующая ТИК №15 продолжит отвечать за единственный муниципалитет: город Кронштадт.

Почти все муниципалитеты Пушкинского района (включая Пушкин и Павловск) тоже остались под контролем существовавшей ранее ТИК №20, но в поселке Шушары выборы будет проводить новая, отдельная комиссия.

Все поселки Колпинского района объединят под крышей нового избиркома, старая ТИК №21 оставит за собой только город Колпино.

Больше всего избиркомов – семь вместо двух – появится на территории Невского района. Старой ТИК №5 оставят только один муниципалитет – «Правобережный», ТИК №24 получит «Обуховский», «Ивановский» и «Невскую заставу». Остальные пять муниципалитетов окажутся под контролем новых, еще не созданных ТИКов.

Шесть избиркомов появится на территории Фрунзенского района; двум действующим ТИК №23 и 29 оставят по одному муниципалитету: под управлением первой останется округ №72, второй – «Георгиевский». Четыре оставшихся муниципальных образования отойдут новым избиркомам.

Еще один район, где появится шесть территориальных избиркомов, – Приморский. Расположенные там муниципалитеты «Черная речка» и округ №65 будут проводить выборы под контролем старых ТИК: №9 и №12 соответственно. Под крышей одного из новых избиркомов планируют объединить сразу три муниципалитета: поселок Лисий Нос, «Лахта-Ольгино» и «Юнтолово». Трем оставшимся муниципальным образованиям Приморского района дадут по отдельной комиссии.

В Выборгском районе, где сейчас действует три ТИКа, их число удвоится. «Светлановское» и «Сампсониевское» останутся за ТИК №22. Поселки Левашово и Парголово – за ТИК №14. «Сергиевское» – за ТИК №10. Остальным муниципалитетам достанутся новые избиркомы.





Адмиралтейский район поделят поровну: «Коломна», «Сенной округ» и «Адмиралтейский округ» останутся под контролем старой ТИК №1, а «Екатерингофский», «Измайловское» и «Семеновский» перейдут под контроль новой комиссии.

Та же судьба ждет Петроградский район: существующая ТИК №18 будет проводить выборы на территории «Чкаловского», «Аптекарского острова» и «Посадского», а на территории трех оставшихся муниципалитетов – новая комиссия.

Центральный район разделят на три части: под управлением ТИК №30 останется только муниципалитет «Смольнинское», ТИК №16 получит «Дворцовый округ», «Литейный округ» и округ №78, а новому избиркому достанутся «Лиговка-Ямская» и «Владимирский округ».

На три части окажется поделен и Василеостровский район. ТИК №2, которая до сих пор справлялась с организацией выборов в районе самостоятельно, останется с одним муниципалитетом – «Островом Декабристов». Оставшиеся сгруппируют по двое: новые избиркомы достанутся «Гавани» вместе с «Морским» и «Васильевскому» вместе с округом №7.

Два избиркома, работающих на территории Московского района, получат по два муниципалитета: ТИК №19 – «Московскую заставу» и «Гагаринское», ТИК №27 – «Новоизмайловское» и «Пулковский меридиан». На территории «Звездного» же появится новая комиссия.

Шесть избиркомов будут проводить выборы на территории Калининского района. Четыре новые комиссии получат по одному муниципалитету, две старых – № 17 и №11 – будут контролировать выборы на территории «Финляндского округа» и «Северного» с «Прометеем» соответственно.

В Кировском районе муниципалитет «Княжево» останется со старой комиссией – №3, «Дачное» и «Красненькая речка» – с комиссией №7. Под крышей одного из новых избиркомов объединят «Морские ворота», «Нарвский округ» и «Автово», еще одна новая комиссия станет проводить выборы в «Ульянке».

С двух до четырех увеличится количество избирательных комиссий в Красносельском районе. На территории «Юго-Запада» и «Урицка» выборы будет проводить старая ТИК №6, на территории «Горелово» и Красного Села – старая ТИК №26. Две новые комиссии будут контролировать выборы на территории «Южно-Приморского» и «Константиновского» с «Сосновой Поляной».

Красногвардейский район получит два новых избиркома вдобавок к двум существующим. ТИК №4 сохранит за собой «Полюстрово», ТИК №25 – «Пороховые», а «Большая Охта» вместе с «Малой Охтой» и «Ржевка» получат по новому избиркому.

В Петродворцовом районе работать будут две комиссии: старая ТИК №8 оставит за собой Петергоф и Стрельну, а проводить выборы в Ломоносове достанется новому избиркому.

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"