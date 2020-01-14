«Газпром нефть» возвращается на Охту. Компания разрабатывает концепцию штаб-квартиры на Охтинском мысу

«Газпром нефть» проводит закрытый архитектурный конкурс на разработку проекта здания на Охтинском мысу, где ранее собирались возвести «Охта центр». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в компании.

«К участию в конкурсе приглашены профессиональные российские и зарубежные архитектурные бюро. Перечень участников этапов отбора, а также имена победителей будут названы после определения победителя, – сообщили «Фонтанке» в компании 14 января. – Одним из определяющих условий при разработке возможных вариантов развития этой территории также будет переданное в адрес Акционерного общества «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» как собственника территории охранное обязательство».

Год назад «Фонтанка» рассказала о том, что все здание Лахта Центра займет головной офис «Газпрома», а «Газпром нефть» рассматривает для строительства своей штаб-квартиры не менее четырех участков на территории Петербурга. Приоритетным уже тогда назывался участок на Охте.





Тогда говорилось, что еще одного небоскреба в городе не появится – планируется, что для штаб-квартиры «Газпром нефти» будет построено невысокое здание в деловом европейском стиле, современном дизайне, «отражающем технологичность компании», – в рамках действующих в городе высотных регламентов.

Ожидается, что в новом офисе будет располагаться весь корпоративный центр «Газпром нефти», который сейчас разбросан по разным местам в Санкт-Петербурге. Сейчас штаб-квартира «Газпром нефти» располагается на Почтамтской улице в шестиэтажном здании с подземной стоянкой. Это чуть более 10 тысяч квадратных метров.