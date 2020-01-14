Маленький вулкан проснулся у «Ладожской». Засмотревшись на «Газель», зеваки устроили ДТП

Транспортную ситуацию около Ладожского вокзала днём 14 января несколько осложнил автомобильный пожар.

На площади Карла Фаберже, на повороте с Заневского проспекта на Энергетиков, напротив метро, вспыхнул грузовик «Газель». На кадрах в пабликах «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Ладожская рулит» «ВКонтакте» видно, что автомобиль стоит у обочины, транспорт проезжает мимо. Пожар начался с кузова, так что легковушке, стоящей перед грузовиком, повезло.





По словам читателя «Фонтанки» Даниила, «Газель» служила опорой для рекламного баннера. Дым от пожара напомнил очевидцам извержение вулкана Тааль на Филиппинах.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, вызов на площадь Карла Фаберже поступил в 12:37, в автомобиле «Газель» «сгорели сгораемые части». Пожар ликвидирован. Люди не пострадали.

Многие снимали происшествие на камеры. Любопытство спровоцировало ДТП. «Плюс там «Роверу» в зад въехали зеваки», – сообщает в «ВК» очевидец.