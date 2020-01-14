ЕСПЧ признал второе дело Ходорковского неполитическим. У судей были «определенные подозрения», но не было «неопровержимых доказательств»
Европейский суд по правам человека не признал политическим преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по второму делу ЮКОСа.
«Cуд единогласно постановляет, что не было нарушения статьи 18 [Пределы использования ограничений в отношении прав]», – сообщается 14 января в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.
Ранее заявители настаивали на нарушении государством 18-й статьи, так как якобы уголовное преследование было использовано в политических целях.
«Суд признал, что дело истца может вызвать определенные подозрения в отношении реальных намерений властей <...> Заявления политической мотивации для стороны обвинения требовали неопровержимых доказательств, которые не были представлены», – указывается в решении ЕСПЧ.
При этом судьи в Страсбурге признали, что Ходорковский и Лебедев могли пострадать от нарушения их права на справедливый суд и на справедливое наказание.
Таким образом, Россия в этот раз не будет платить компенсацию экс-совладельцу ЮКОСа и экс-президенту банка МЕНАТЕП, который был и акционером нефтяной компании.
Справка:
Второе дело ЮКОСа началось в 2006 году, когда Ходорковскому и Лебедеву было предъявлено новое обвинение в растрате и легализации средств. Приговор был вынесен в 2010 году. Они получили по 14 лет колонии, однако затем срок был снижен до 10 лет и 10 месяцев. Через три года, в декабре 2013 года, президент Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского, и тот покинул Россию.
Ранее экс-совладелец ЮКОСа уже обращался в ЕСПЧ. В 2014 суд принял решение взыскать с России €1,87 млрд в пользу заявителей. Конституционный суд РФ в 2017 году принял решение о невозможности исполнения решения Страсбургского суда.