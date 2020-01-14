ЕСПЧ признал второе дело Ходорковского неполитическим. У судей были «определенные подозрения», но не было «неопровержимых доказательств»

Европейский суд по правам человека не признал политическим преследование Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по второму делу ЮКОСа.

«Cуд единогласно постановляет, что не было нарушения статьи 18 [Пределы использования ограничений в отношении прав]», – сообщается 14 января в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Ранее заявители настаивали на нарушении государством 18-й статьи, так как якобы уголовное преследование было использовано в политических целях.

«Суд признал, что дело истца может вызвать определенные подозрения в отношении реальных намерений властей <...> Заявления политической мотивации для стороны обвинения требовали неопровержимых доказательств, которые не были представлены», – указывается в решении ЕСПЧ.





При этом судьи в Страсбурге признали, что Ходорковский и Лебедев могли пострадать от нарушения их права на справедливый суд и на справедливое наказание.

Таким образом, Россия в этот раз не будет платить компенсацию экс-совладельцу ЮКОСа и экс-президенту банка МЕНАТЕП, который был и акционером нефтяной компании.