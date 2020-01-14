Setl Group начал строить детский сад с бассейном в ЖК «Притяжение»

Setl Group

Холдинг Setl Group приступил к строительству детского сада с бассейном в жилом комплексе бизнес-класса «Притяжение» в Выборгском районе.

Современное здание с залами для музыкальных и физкультурных занятий, а также комфортными игровыми площадками во дворе планируют сдать во 2 квартале 2021 года, одновременно с жилым комплексом.

Детский сад расположится в глубине участка, на котором ведется строительство жилого комплекса «Притяжение», ближе к Большому Сампсониевскому проспекту. В садик смогут ходить 200 малышей, для которых Setl Group предусмотрел все необходимое.

Общая площадь здания составит 5,3 тыс. кв. м, оно будет двух- и трехэтажным по разным фасадам. Цоколь облицуют керамогранитом, а стены покроют тонкослойной штукатуркой. Внутри появится современный лифт для маломобильных групп населения, а центральный вход оборудуют пандусом.

Setl Group

Садик примет десять групп ребят – от самых маленьких до тех, кто готовится к школе. Для них в здании предусмотрены бассейн площадью 6 на 3 метра, на обходных дорожках – полы с подогревом. А также спальни, комнаты для игр и развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда.

Во дворе Setl Group благоустроит игровую зону с отдельными территориями для игр и спорта. На площадках появится безопасное искусственное покрытие и теневые навесы с экологичными деревянными настилами.

Детский сад будет органично вписан в окружающую застройку жилого комплекса бизнес-класса «Притяжение», который возводится на территории между набережной Большой Невки, ул. Александра Матросова и Большим Сампсониевским пр. Дома образуют уютные полузамкнутые дворы и будут симметрично расположены относительно благоустроенного пешеходного променада, что характерно для исторической застройки города. В проекте представлен широкий выбор планировок, в том числе видовые квартиры с просторными террасами на верхних этажах и квартиры с окнами-эркерами.

Setl Group

Эксклюзивным брокером проекта «Притяжение» выступает «Петербургская Недвижимость».

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