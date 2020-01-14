На проспекте Непокорённых обновили водовод. Проезжая часть для автомобилистов свободнее не стала

Водоканал завершил строительные работы по монтажу трубы, которая в воскресенье устроила локальный потоп в Калининском районе Петербурга. Но засыпать котлован пока не будут.

Как сообщает пресс-служба предприятия, к девяти утра 14 января в водовод на проспекте Непокорённых, 49, врезали новые шесть метров уже стальной, а не чугунной трубы. Посмотреть на «обновку» можно будет ещё два дня: перед тем, как засыпать котлован, запланированы гидравлические испытания, санитарная обработка и промывка участка, пуск воды, а также отбор проб.

«Пуск водовода в работу планируется 16 января. В этот же срок будет снято ограничение движения транспорта в зоне производства ремонтных работ», – уточнили в Водоканале, заверив, что на напоре воды в домах ремонт не отразится.





Труба рванула поздним вечером 12 января. Водители вынужденно толкали автомобили по колено в воде, на «засуху» в кранах жаловались жители Калининского, Выборгского, Красногвардейского, Приморского районов. Авария зацепила даже Мурино.



