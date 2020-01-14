Как выглядит угнанный «Рендж Ровер» после 19 пуль, показал полицейский главк

Задержанный в результате погони в Петербурге и Ленобласти 31-летний водитель «Рендж Ровера», вероятно, является «профессиональным» автовором, поскольку в салоне обнаружено спецоборудование, полагают в полиции. Автомобиль с номерами «ОКО» был угнан из Московского района Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Range Rover Vogue сотрудники ГИБДД заметили 14 января около 6 часов утра на КАД, а затем гнали до Тосненского района. Там водитель совершил ДТП, пытался скрыться бегом в лесу, но был пойман. В брошенной машине нашли глушилку сигналов и прибор для безключевого запуска.

Остановить дорогой автомобиль удалось после стрельбы. «Фонтанка» уже рассказывала, что полицейский выпустил 19 пуль: в воздух, по колёсам. На фотографиях ГУ МВД видно, что разбиты и стёкла.







