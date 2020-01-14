УФАС уличило Водоканал в нарушении конкурентного закона. Предприятие меняло условия договоров с подрядчиком уже после их заключения

Санкт-Петербургское УФАС России вынесло решение о нарушении закона о защите конкуренции со стороны ГУП «Водоканал СПб» и ЗАО «Проектное агентство». Дело может принять уголовный оборот.

Как сообщает УФАС 14 января, речь идет о трех конкурсах по ремонту и реконструкции канализационных сетей и насосной станции. Изначально предполагалось, что в результате них будут заключены договоры, которые не предусматривают выплату аванса или возможность изменить сумму договора. Однако «Проектное агентство», по данным ведомства, знало больше остальных, предлагало наименьшую цену и становилось победителем торгов.

«Заказчик и победитель подписывали договор на выполнение работ, – говорится в сообщении УФАС. – Затем, после подписания допсоглашений, организации увеличивали сроки выполнения работ и сумму договора, также появлялась возможность получения аванса подрядчиком. В итоге «Проектное агентство» получило авансы на общую сумму, превышающую 227 млн рублей».







Работы по всем трем договорам «Проектное агентство» либо не выполнило совсем, либо выполнило частично, авансы остались при нем.





«Такие действия содержат в себе признаки преступления, предусмотренного уголовным законодательством, – подчеркивает УФАС. – Материалы этого дела будут в ближайшее время переданы в правоохранительные органы».







«Проектное агентство» долгое время являлось одним из главных подрядчиков Водоканала, строило инфраструктуру стадиона на Крестовском острове. Сейчас оно находится в банкротстве, «Фонтанка» подробно рассказывала историю его ухода с рынка. Согласно СПАРК, последние прямые контракты с Водоканалом компания заключала в 2017 году: на реконструкцию канализационной насосной станции №6 за 483 млн и строительству наружных канализационных сетей по Северному проезду за 123 млн.

В Водоканале «Фонтанке» сообщили, что эти контракты являются наследием предыдущего руководства ГУП. Ущерб, который был в результате причинен предприятию, оно пытается взыскать в судах.



