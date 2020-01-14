Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +5
$ 61.41р
68.42р
14:56 14.01.2020
Расширенный поиск

Происшествия
14.01.2020 12:59
Печать

На дорогах Петербурга и области – послепраздничное затишье. Но пешеходы продолжают погибать

За понедельник, 13 января, в Петербурге и Ленинградской области произошло 443 дорожных аварии, в которых пострадали 22 человека. Один человек погиб, причем в том же месте, где около месяца назад произошло другое смертельное ДТП. После праздников на дороги еще не вернулись пробки, и серьезных происшествий пока не слишком много.

Как сообщает 14 января Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за прошедшие сутки на дорогах Петербурга сотрудники ДПС зафиксировали 361 ДТП. Пострадавшие были в 11 случаях, травмы получили 13 человек, в том числе один ребенок. Погибших в городе не было.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Серьезная авария произошла в 4 часа ночи на Измайловском проспекте. Volkswagen Golf снес стойку с дорожными знаками и врезался в столб. Пострадал водитель. Еще один автомобилист получил травмы в столкновении трех машин на Троицком мосту вечером.


В Ленобласти за день произошло 82 ДТП, в том числе 7 – с пострадавшими. Травмы получили 8 взрослых и один ребенок. Один человек погиб. В 22:15 на 33-м километре федеральной трассы «Нарва» 40-летний водитель автобуса МАЗ сбил 39-летнего пешехода.

Как стало известно «Фонтанке», автобус принадлежит перевозчику ООО АТП «Барс-2», пассажиров в нем в момент ДТП не было. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода, пешеход – житель Красного Села – шел вдоль проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Месяцем ранее на трассе «Нарва» погибли двое пешеходов: 18 декабря 2019 года на 47-м километре дороги автобус сбил мужчину, а 19 декабря на 34-м километре легковушка задавила женщину.

Один человек погиб в ДТП и за прошедшие выходные, 11 и 12 января, и тоже в Ленобласти. Инспекторы ГИБДД зафиксировали 488 ДТП в Петербурге и 96 – на областных дорогах. Пострадавшие были в 16 и 10 случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 17 взрослых и ребенок, на областных – 9 взрослых и пятеро детей. Во Всеволожском районе, на 3-м километре трассы «Кола», утром 11 января 30-летний мужчина на KIA Optima вне пешеходного перехода сбил 61-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      14.01.2020 12:59

      Setl Group начал строить детский сад с бассейном в ЖК «Притяжение»

      Холдинг Setl Group приступил к строительству детского сада с бассейном в жилом комплексе бизнес-класса «Притяжение» в Выборгском районе.
      ГК «КВС»
      14.01.2020 12:13

      В Клубном доме Б57 началась заливка фундамента

      В Клубном доме Б57 у парка Победы от Группы компаний «КВС» начались фундаментные работы. Строительство объекта ведется в точном соответствии с графиком.
      ГК «Полис Групп»
      14.01.2020 12:01

      Готовность ЖК «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» превысила 50%

      Строительная готовность жилого комплекса «Полис на Московской» от ГК «Полис Групп» в Московском районе Петербурга составляет более 50%.
      ПСК
      13.01.2020 12:23

      Start от ГК ПСК признан самым доступным комплексом апартаментов Петербурга

      Самым доступным комплексом апартаментов Петербурга стал Start от ГК «ПСК». Проект возглавил топ-10 апартаментов*, привлекательных для инвестиционной покупки.
      Setl Group
      13.01.2020 12:00

      Setl Group начал строить десятую очередь проекта «Чистое небо»

      Холдинг Setl Group приступил к возведению 10-й очереди жилого комплекса «Чистое небо» в Приморском районе. Она расположена в глубине квартала, западнее строящихся 8 и 9 очередей, вдоль перспективного продолжения Арцеуловской аллеи.
      Группа «Эталон»
      13.01.2020 11:34

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 622 тыс.кв.м в 2019 году

      Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 622 тыс. кв. м реализуемой площади в 21 проекте.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      13.01.2020 11:22

      Исследование Банка «Санкт-Петербург»: где, как и сколько тратили россияне в новогодние каникулы

      Банк «Санкт-Петербург» представляет аналитику трат в первые дни нового года по своим картам. Аналитики изучили операции с 1 по 8 января 2020 года по выпущенным Банком картам, чтобы понять, где, как и сколько тратили россияне в зимние каникулы.
      предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
      10.01.2020 17:39

      Детский сад в IQ Гатчина посетил губернатор Ленобласти

      Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район проинспектировал недавно открывшийся социальный объект на 120 детей, построенный ГК «Ленстройтрест» в шведском квартале «IQ Гатчина».
      ГК «Полис Групп»
      10.01.2020 17:10

      Акция: Экономия до 900 тыс. руб. при покупке квартир от ГК «Полис Групп»

      В январе при покупке квартир в жилых комплексах от ГК «Полис Групп» - «Полис на Московской», «Полис на Неве», «ПаркЛэнд», «Мой мир», «Полис на Комендантском» (4 оч.) действует акция - дополнительные скидки от 50 000 до 900 000 рублей*.
      СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"
      10.01.2020 16:17

      В Шушарах прибавилось жилья. В том числе социального

      В декабре 2019 года СК "Дальпитерстрой" сдала в эксплуатацию три из четырех домов ЖК "Четыре сезона" в Шушарах. Часть квартир в них предназначена под социальное жилье по городскому контракту.
      ГК «Эталон»
      10.01.2020 13:59

      Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика»

      Группа «Эталон» в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию вторую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
      «Отделстрой»
      10.01.2020 13:54

      Детский сад в «Новом Оккервиле» оборудован к открытию

      Третий детский сад в жилом комплексе «Новый Оккервиль» оборудован всем необходимым для того, чтобы начать функционировать.