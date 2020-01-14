На дорогах Петербурга и области – послепраздничное затишье. Но пешеходы продолжают погибать

За понедельник, 13 января, в Петербурге и Ленинградской области произошло 443 дорожных аварии, в которых пострадали 22 человека. Один человек погиб, причем в том же месте, где около месяца назад произошло другое смертельное ДТП. После праздников на дороги еще не вернулись пробки, и серьезных происшествий пока не слишком много.

Как сообщает 14 января Управление ГИБДД по СПб и ЛО, за прошедшие сутки на дорогах Петербурга сотрудники ДПС зафиксировали 361 ДТП. Пострадавшие были в 11 случаях, травмы получили 13 человек, в том числе один ребенок. Погибших в городе не было.

Серьезная авария произошла в 4 часа ночи на Измайловском проспекте. Volkswagen Golf снес стойку с дорожными знаками и врезался в столб. Пострадал водитель. Еще один автомобилист получил травмы в столкновении трех машин на Троицком мосту вечером.





В Ленобласти за день произошло 82 ДТП, в том числе 7 – с пострадавшими. Травмы получили 8 взрослых и один ребенок. Один человек погиб. В 22:15 на 33-м километре федеральной трассы «Нарва» 40-летний водитель автобуса МАЗ сбил 39-летнего пешехода.

Как стало известно «Фонтанке», автобус принадлежит перевозчику ООО АТП «Барс-2», пассажиров в нем в момент ДТП не было. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода, пешеход – житель Красного Села – шел вдоль проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Месяцем ранее на трассе «Нарва» погибли двое пешеходов: 18 декабря 2019 года на 47-м километре дороги автобус сбил мужчину, а 19 декабря на 34-м километре легковушка задавила женщину.

Один человек погиб в ДТП и за прошедшие выходные, 11 и 12 января, и тоже в Ленобласти. Инспекторы ГИБДД зафиксировали 488 ДТП в Петербурге и 96 – на областных дорогах. Пострадавшие были в 16 и 10 случаях соответственно. На петербургских дорогах травмы получили 17 взрослых и ребенок, на областных – 9 взрослых и пятеро детей. Во Всеволожском районе, на 3-м километре трассы «Кола», утром 11 января 30-летний мужчина на KIA Optima вне пешеходного перехода сбил 61-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.