Жирного кота Виктора ждут в Казани. Но ему нужно сбросить вес

Жирный кот Виктор, который незаконно долетел до Владивостока в салоне самолета «Аэрофлота», скинул уже 500 г. Но чтобы отправиться в новое авиапутешествие, животному надо скинуть еще полтора килограмма. А предложения уже есть.

Как сообщает 14 января РИА Новости, жителя Владивостока Михаила Галина и его знаменитого питомца пригласили в Казань. Заядлых путешественников ждет в столице Татарстана председатель комитета по туризму Сергей Иванов.

«Ждем вас с бро в Казани! Коты здесь, как видите, не только не "багаж", но и целая история. Мы тут пообщались, самые удобные билеты вам с радостью предоставит татарстанский туроператор», – пригласил россиянина чиновник в соцсетях.

Галин ответил, что примет приглашение, но для перелета в салоне лайнера коту Виктору нужно сбросить еще полтора килограмма.





«Пока нет такой возможности (полететь в Казань. – Прим. ред.), хотя Виктор уже похудел на 500 граммов и сейчас весит 8 кило», – рассказал россиянин.

В ноябре сообщалось, что ожиревший кот начал худеть под руководством профессионального тренера. Но правила перевозки у крупнейшей авиакомпании страны прежние: животное должно весить 8 кг вместе с переноской.

Напомним, кот Виктор стал знаменитым после того, как хитростью попал в салон самолета «Аэрофлота». Хозяин при взвешивании в Шереметьево подменил его на кошечку полегче. Сдавать питомца в багаж пассажир Михаил Галин не решился — котофей тяжело переносит авиаперелеты, и дорогу из Москвы во Владивосток он мог бы не пережить. Вместе с тем 10-киллограммовый вес четвероногого стал непреодолимым препятствием для путешествия в салоне.

За свою смекалку Галин поплатился привилегиями: «Аэрофлот» лишил его бонусных миль.