Прощание с «Алёшей». Смольный сносит наследника легендарного кафе на «Приморской»

Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) начал демонтаж кафе на Новосмоленской набережной, у дома 1, литера А.

Как рассказали в ведомстве 14 января, заведение, которое до 2018 года работало под вывеской «Алёша», а затем переквалифицировалось в чебуречную, незаконно занимало городскую землю.

Ранее Смольный сдал участок в аренду ООО «Алёша». На площади 500 кв. м разместились павильон и летнее кафе. Ресторан был одним из самых крупных заведений вблизи метро «Приморская».

В июле 2019 года было зарегистрировано прекращение действия договора. Предпринимателей попросили освободить территорию, но они не стали покидать участок.

Бизнесу грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение элемента благоустройства. Также ККИ намерен взыскать с ООО «Алёша» расходы на демонтаж.



