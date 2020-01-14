В Германии проходят спецоперации против готовящих теракт радикалов. Целью следователей могут быть и выходцы из России

Прокуратура ФРГ объявила о масштабной операции против исламских радикалов сразу в четырех федеральных землях.

«В данный момент по подозрению в подготовке серьезного угрожающего государству акта насилия проводятся операции в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии», – сообщила 14 января прокуратура.

Изданию Bild удалось узнать подробности операции, несмотря на отсутствие официальных комментариев. Обыски якобы «проходят в исламистской среде» и направлены на представителей одного из народов российского Северного Кавказа. В Людвигсфельде был произведен первый арест, а затем двух мужчин задержали в Хеллерсдорфе. Журналисты указывают, что подозреваемые находится в поле зрения следователей «в течение некоторого времени».



