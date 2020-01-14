Медианное значение. Смольный рассказал, как посчитал геев и наркоманов в Петербурге

Комитет по здравоохранению объяснил, как узнал, что в Петербурге проживает 25 тысяч человек – потребителей психоактивных веществ и 10,5 тысяч мужчин, практикующих однополый секс. Как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, показатели, которые глава комитета Дмитрий Лисовец привел на заседании малого правительства 13 января, рассчитаны по методике ВОЗ и Минздрава.

«Речь в целом о населении. Медианным значением размеров популяции мужчин, практикующих секс с мужчинами, является 0,18% от численности населения. По наркоманам медианное значение – 0,64% от общей численности населения», – пояснили в пресс-службе.

Такая методика оценки численности уязвимых групп используется с 2017 года и применяется всеми российскими регионами. Цифры важны для оценки эпидпроцесса и планирования мероприятий по профилактике, подчеркнули в комздраве.

По словам Дмитрия Лисовца, профилактическую работу по распространению ВИЧ-инфекции надлежит вести в трех ключевых группах населения, подверженных наибольшему риску. К таковым относятся «потребляющие инъекционные наркотики, занимающиеся коммерческим сексом и вступающие в гомосексуальные отношения».

По данным комитета по здравоохранению, с момента выявления первого инфицированного ВИЧ в Петербурге зарегистрировано 59 077 пациентов, из них умерли 16 379 больных (40% – от последствий ВИЧ). Сейчас с ВИЧ в Петербурге живут 45 883 человека.



