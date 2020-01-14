В Клубном доме Б57 началась заливка фундамента

ГК «КВС»

В Клубном доме Б57 у парка Победы от Группы компаний «КВС» начались фундаментные работы. Строительство объекта ведется в точном соответствии с графиком.

Как сообщили в пресс-службе ГК «КВС», на сегодняшний день на участке уже завершено формирование свайного поля, наполовину выполнены работы по срубке оголовков свай. К началу нового года в трехсекционном доме выполнена монолитная фундаментная плита в первой секции и начаты работы по устройству фундаментной плиты в третьей секции.

Завершение фундаментных работ и начало возведения стен подземного паркинга запланировано на конец марта.

Напомним, Клубный дом Б57 возводится в исторической части Московского района, на Благодатной улице, в нескольких минутах от Московского проспекта и в 300 метрах от Парка Победы. Б57 – 9-этажный дом бизнес-класса с фасадами в неоклассическом стиле, характерном для зданий вдоль Московского проспекта. На первых этажах дома запланированы помещения сферы услуг, подземный этаж займет вместительный паркинг, спуститься в который можно будет на лифте.

Проект включает всего 150 квартир, от одно- до четырехкомнатных. Во всех квартирах предусмотрены высокие потолки 2,9 метров, большие окна. В ассортименте – квартиры с гардеробными, просторными прихожими, рабочим кабинетом. Все квартиры будут передаваться владельцам с предчистовой отделкой.

При строительстве дома используются современные ресурсосберегающие решения, продуманные инженерные системы, что обеспечит оптимальный микроклимат в каждом помещении. Проекту присвоен класс энергоэффективности «А» (Очень высокий).

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Сегодня стоимость квартир начинается от 7,5 млн рублей.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#