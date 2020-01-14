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Происшествия
14.01.2020 12:15
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Несколько человек арестованы по делу о крушении украинского самолета в Иране

Представитель судебной власти исламской республики подтвердил появившуюся в СМИ информацию об аресте причастных к падению лайнера «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

«Было проведено масштабное расследование. Несколько человек было арестовано», – цитирует 14 января заявление Голамхосейна Эсмаили The New York Times.

При этом он не привел никакие дополнительные детали. Информация об арестах появилась на фоне выступления президента Хасана Рухани, который назвал случившееся «непростительной ошибкой». Глава республики подчеркнул, что будет создан специальный суд из высокопоставленных судей, а также «десятки экспертов» должны быть привлечены для расследования трагедии.


Справка:

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты. Иран признал свою ошибку.

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