Несколько человек арестованы по делу о крушении украинского самолета в Иране

Представитель судебной власти исламской республики подтвердил появившуюся в СМИ информацию об аресте причастных к падению лайнера «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

«Было проведено масштабное расследование. Несколько человек было арестовано», – цитирует 14 января заявление Голамхосейна Эсмаили The New York Times.

При этом он не привел никакие дополнительные детали. Информация об арестах появилась на фоне выступления президента Хасана Рухани, который назвал случившееся «непростительной ошибкой». Глава республики подчеркнул, что будет создан специальный суд из высокопоставленных судей, а также «десятки экспертов» должны быть привлечены для расследования трагедии.



